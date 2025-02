La probabile formazione dell'Inter: Inzaghi ha a disposizione quasi tutti. A Firenze con il suo miglior undici

Si gioca questa sera la prosecuzione dell'incontro tra Fiorentina e Inter, gara interrotta lo scorso 1 dicembre 2024 a causa del malore occorso a Edoardo Bove. I nerazzurri tornano a Firenze dopo quell'ultima, sfortunatissima volta per provare ad agganciare la capolista Napoli, distante esattamente tre lunghezze.

Inzaghi ha tante scelte (a differenza di Palladino)

Simone Inzaghi sorride perché, rispetto al match originale, ha quasi tutti a disposizione: out solo Correa e Zalewski, quest'ultimo non utilizzabile perché non era in rosa all'ora. Il 1 dicembre 2024 non c'erano Acerbi, Frattesi, Carlos Augusto e Pavard, regolarmente ora in gruppo. Tra loro dovrebbe giocare solo il francese che, a meno di sorprese, si schiererà al fianco di de Vrij e Bastoni. Dumfries a destra, che invece sarà out lunedì a Milano, e Dimarco a sinistra nonostante la prestazione sottotono nel derby. In mezzo al campo sicuri Barella e Mkhitaryan, riflessioni su Calhanoglu: è apparso spento col Milan, può lasciare spazio ad Asllani. Davanti Lautaro Martinez e uno fra Thuram e Taremi, ma attenzione alle quotazioni in salita per il secondo.

La probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu/Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram/Taremi, Lautaro Martinez.