Ikonè subito dietro a Nkunku e Joao Felix: il francese si aggrappa alla Conference per non perdere il treno Fiorentina (ed Europa)

Non sembra proprio voler mollare il buon Jorko, che a fronte di tante difficoltà e prestazioni deludenti in Serie A, sta provando a sfruttare quantomeno la Conference per farsi vedere. In estate Ikoné sarebbe anche potuto partire ma le offerte non erano proprio di quelle irrinunciabili e arrivavano da terre fin troppo esotiche. E allora eccolo insospettabile capocannoniere viola in Europa, dietro solo a Nkunku e Joao Felix del Chelsea e Pululu dello Jagiellonia. Lui la Fiorentina non l'ha proprio voluta lasciare, cercando ancora di imporsi ancora in Europa.