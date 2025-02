"Nessuno nel clan viola parla di ultima spiaggia, tutti però sono consapevoli che la sfida di stasera..."

La partita contro il Lecce è un esame fondamentale per la squadra viola. Vincere contro i salentini, oltre a mettere a bada un ambiente infuocato, permetterebbe di restare incollati alla zona Europa. In caso di sconfitta il rischio è quello di vedersi superare sia dal Milan che dalla Roma, e addio sesto posto tanto esaltato da Palladino in conferenza stampa.

Mai come stavolta dunque per la Fiorentina e il suo allenatore sarà fondamentale superare l'esame a pieni voti, ritrovando il successo dopo tre sconfitte di fila, possibilmente con una prestazione convincente. Secondo quanto riporta il quotidiano TuttoSport però, “nessuno nel clan viola parla di ultima spiaggia, ma tutti sono consapevoli di quanto sia cruciale la sfida di stasera”. Per questo motivo Palladino e la squadra hanno deciso di rimanere in ritiro da ieri sera, il tecnico campano è atteso alla gara più difficile della sua ancor giovane carriera.