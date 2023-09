Il giornalista Angelo Giorgetti ha parlato a Radio Bruno della partita di ieri della Fiorentina contro l'Inter: "Le parole di Italiano mi hanno colpito molto. Non è consueto sentire un tecnico che si assume in quel modo tutte le colpe, ma anche grave. Non si può pensare di fermare l’Inter con giocatori che non sono in forma. Il tecnico viola vuole creare uno zoccolo duro, fatto di giocatori forti che le possono giocare tutte, ma non vedo, a parte Gonzalez, profili di questo tipo in rosa.

Serve un’alternativa a un gioco che fai solo quando sei al 100%. Ieri non lo eri. Italiano cominci a pensare che a volte serve anche un piano B, quando non ce la fai devi fare qualcos’altro. La Fiorentina ha voluto con forza questa Conference, ma adesso non può essere un alibi".

