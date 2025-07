Il Rijeka pagherà Toni Fruk alla Fiorentina... a rate. Ed è già pronta un'offerta per l'ex viola

Il quotidiano sportivo croato Sportske Novosti fa luce sui dettagli legati alla trattativa che hanno portato definitivamente Toni Fruk dalla Fiorentina al Rijeka, squadra in cui gioca da ormai due anni.

I viola detenevano infatti il 50% del cartellino del classe 2001, ma il Rijeka ne ha acquistato definitivamente anche l'ultima metà per 3 milioni di euro, da pagare in 3 anni. Quello che è quindi l'acquisto più costoso nella storia del Rijeka, sta anche per diventare una buona plusvalenza: il presidente Damir Miskovic avrebbe infatti rivelato di star trattando la cessione del giocatore per una cifra vicina agli 8 milioni di euro.