A Radio Bruno ha parlato l'ex Fiorentina Alberto Malusci, che ha analizzato il momento della squadra viola a poche ore dal ritorno di Conference League contro il Panathinaikos. Queste le sue parole: "Secondo me Palladino ha promesso la Conference League a Terracciano. Se dici delle cose non puoi tornare indietro, ma l'allenatore deve salvare il suo. Ora serve mettere in campo la formazione migliore per evitare ulteriori critiche e passare il turno. Giovedì per me deve giocare De Gea.

Per me adesso deve giocare la difesa a quattro. E' stato quel reparto impenetrabile nel filotto di vittorie. Pablo Marì è l'unico che può giocare a tre. Si sono viste le difficoltà a tre senza l'ex Monza. Zaniolo? Assoluta fiducia. Ha struttura, un ottimo piede. Ora però dipende da lui. Ha una grande forza, si deve mettere in testa di tornare ad essere Zaniolo".