Strefezza: "La partita contro la Fiorentina? È l'occasione giusta per tornare ad assaporare il gusto della vittoria"

Gabriel Strefezza è stato un giocatore fondamentale per la promozione in Serie A del Como ed è un elemento importante anche nella formazione attuale.

“Fiorentina, occasione giusta per tornare alla vittoria”

E proprio il Como sarà il prossimo avversario della Fiorentina alla ripresa del campionato. “Sarà dura ma sono fiducioso - dice sulla prossima partita Strefezza, intervistato da La Gazzetta dello Sport - Durante la pausa abbiamo lavorato tanto e bene. È l'occasione giusta per ritornare ad assaporare il gusto della vittoria”.

“Il calcio non è giusto con noi”

Sul momento dei lariani ha aggiunto: "Come ha detto il mister dopo il Genoa, "il calcio in questo momento non è giusto con noi". A parte forse l'esordio con la Juve e la trasferta a Empoli, la prestazione c'è sempre stata".