Christiansen: "Grabara? Chi vuole i nostri giocatori deve presentarsi con il portafogli gonfio per portarli via da qui"

Alla vigilia della gara valida per i preliminari di Champions League contro il Breidablik, il direttore sportivo del Copenaghen, Peter Christiansen conferma il fatto che ci sia molto interesse intorno al portiere polacco, Kamil Grabara, e lancia anche un messaggio preciso dal punto di vista economico per tutti gli ‘ammiratori’ del portiere (compresa la Fiorentina).

“I club che vengono a cercare i nostri giocatori - ha detto - devono avere il portafogli gonfio per portarli via di qui, e questo vale anche per Grabara”.

Christiansen non ha specificato il prezzo del cartellino dell'estremo difensore, ma in Polonia si parla con insistenza di una cifra che supera i 10 milioni di euro.