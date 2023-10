Le nostre PAGELLE: Eterno Bonaventura, il capolavoro di Italiano. Quarta variabile impazzita. Da Brepalo a Brekagol il passo è breve

Terracciano: 7 Smanaccia su una fucilata, fortunatamente centrale, di Lobotka. Travolge Osimhen sul rigore, ma lo fa per cercare di rimediare nell'unico modo in cui poteva farlo, all'errore grossolano commesso da Parisi. Per chi sottolinea che sia rimasto in porta su quel traversone, può essere anche vero, ma nessun portiere esce quando vede che un proprio compagno è così in vantaggio su tutti. Provvidenziale in uscita su Osimhen dopo un fallo laterale scellerato imbastito dalla Fiorentina.

Kayode: 7 Commovente per larghi tratti, specialmente nel limitare Kvaratskhelia, ma anche nell'accompagnare l'azione offensiva. Ma anche lui, così come Parisi dall'altra parte, ci deve mettere per forza una sciocchezza. Per l'esterno destro si tratta di un fallo laterale dato in pasto niente meno che ad Osimhen, buon per lui che in questo caso Terracciano riesca ad evitare un altro gol che avrebbe saputo di beffa. Ranieri: SV.

Milenkovic: 6,5 Lo mette più in difficoltà Kayode col suo fallo laterale, che Osimhen con le sue scorribande.

Martinez Quarta: 7 E' un'autentica variabile impazzita, in senso positivo, s'intende, per la Fiorentina. Recupera palla sulla trequarti del Napoli e va a concludere verso la porta avversaria, con altro movimento da centravanti, colpendo il palo. Ha seguito tutto Brekalo ed è l'azione che determina l'1-0 viola. Poco prima del vantaggio gigliato aveva deciso, tanto per rimanere in ottica variabile impazzita, di provare a far gol in rovesciata, trovando Osimhen sulla strada tra lui e la rete.

Parisi: 6 C'è poco da dire, l'errore sul rigore del Napoli è talmente evidente che lo avrebbe visto anche un cieco. Ed è purtroppo anche pesante, perché aveva tanto tempo per evitare una giocata del genere e perché i viola stavano andando all'intervallo in vantaggio con una buona gestione del risultato e della partita. Peccato davvero perché senza questo blackout, avrebbe fatto una signora partita, in cui l'assist per la rete di Gonzalez sarebbe solamente la ciliegina sulla torta.

Bonaventura: 8 Qualità a tutto campo, un eterno ragazzino e non è retorica, visto quanto e come corre e quanta parte del campo riesce a coprire. E poi c'è il gol, decisivo per portare a casa tre punti. La ripartenza del 3-1 è sua. Vi sembra poco? A me no!

Arthur: 7,5 Avrà toccato un milione di palloni, impossibile tenere il conto. Ma la sua classe, la sua calma, la sua esperienza fanno tutta la differenza del mondo in partite del genere. Meraviglioso direttore d'orchestra. Infantino: SV.

Duncan: 7 La Fiorentina attualmente non può fare a meno del suo contributo e della grande sostanza che riesce a dare al centrocampo viola. Mandragora: SV.

Ikone: 6,5 Dopo 45 minuti, i primi, dove si mette in mostra più per qualche ripiegamento difensivo, decide di cambiare passo offensivamente dopo l'intervallo. Ma, in una giornata in cui Brekalo si è finalmente deciso a sbloccarsi, il palo lo prende lui. E mette fuori anche un sinistro dal limite. Comuzzo: SV.

Nzola: 6 Non gli capitano palloni in area o non riesce a trovare spazi e movimenti laddove contano. Però il suo secondo tempo è incoraggiante perché riesce a ravvivarsi e dà il la ad un contropiede molto pericoloso della Fiorentina, con assist per Ikone (palo). Altra buona iniziativa sulla sinistra terminata con un intervento sospetto di un avversario (sarebbe però stato fuori area).

Brekalo: 7 Finalmente è riuscito a trasformarsi da Brepalo a Brekagol. Il palo in quell'azione l'aveva preso Quarta, lui è stato bravo a seguire il tutto e trovare lo spiraglio giusto per portare in vantaggio i suoi. Gonzalez: 7 Riappare magicamente dall'ombra all'ultimo minuto disponibile, giusto per fare il 3-1 che chiude i conti.

Italiano: 8 Un capolavoro, suo e della squadra sia beninteso. La miglior partita della sua gestione fatta di pressing, qualità, coraggio e qualche bischerata giusto per non farsi mancare niente. Con un rendimento del genere sognare non costa niente, davvero.