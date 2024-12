Il procuratore e tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, intervenuto su Lady Radio, ha espresso il proprio apprezzamento sul lavoro che sta facendo, Raffaele Palladino: “Ha in mano un bel pezzo di marmo che sta modellando bene. Ha la carriera indirizzata ed è uno tipo Lippi o Ancelotti, uno che incide molto sulla partita. ”La squadra ha giocato male" e “sono in difficoltà atletica” per me sono grandissime bischerate".

Sul prossimo mercato invernale Valcareggi ha detto: “I risultati impongono fiducia in chi sta facendo questo mestiere, ovvero Pradè e Goretti. La voglia di fare c'è, il presidente dall'America manda segnali spenderecci. Consiglio a Commisso di spendere in questo caso, perché se andiamo anche in Europa League diventiamo delle ‘prime scelte’ per i giocatori”.