Folorunsho: "Ho voglia di giocare, la Fiorentina mi ha accolto bene. Kean? Vederlo tutti i giorni dal vivo..."

Il centrocampista della Fiorentina Michael Folorunsho ha parlato al sito ufficiale viola dopo il successo sul Genoa: "Oggi era importantissimo vincere, volevamo tornare alla vittoria davanti ai nostri tifosi e far capire che quella dell'Olimpico non era stata un caso. Oggi siamo stati bravi a fare una grande prestazione e questa vittoria ci servirà per il futuro. Stiamo soffrendo un po' nei secondi tempi, però l'importante oggi era vincere. In settimana analizzaremo tutto e troveremo una soluzione".

E ancora

"La mia è semplicemente voglia di giocare, mi sono trovato subito bene, mi hanno accolto bene. Sono contento di essere qua e spero di continuare a fare bene".

Sulla doppia sfida con l'Inter

"Affrontermo una grande squadra ma non abbiamo niente da temere. Loro lottano per lo scudetto e queste sfide è molto bello giocarle e ci mettiamo alla prova".

Chi ti ha impressionato di più?

"Un po' tutti, anche chi adesso gioca meno si impegna e si allena tutti i giorni. In particolare Moise Kean, non l'avevo mai visto dal vivo e viverlo tutti i giorni è diverso. Vedi che è un grande calciatore che ha delle potenzialità incredibili".