FOTO FN: La lezione data a tutti da due giovanissimi tifosi prima di Roma-Fiorentina

Sul prato dell'Olimpico domenica scorsa, in occasione di Roma-Fiorentina, purtroppo è andata in scena la sagra dell'antisportività. E le ore successive alla gara non sono state da meno.

La lezione arriva dagli spalti

Eppure prima di questa partita, due giovanissimi tifosi sugli spalti hanno dato una lezione a tutti su quello che dovrebbe essere un match di calcio ed un evento sportivo in genere.

Uno speciale scambio

Uno speciale scambio di sciarpe tra il settore ospiti e la tribuna giallorossa adiacente che ci rinfranca e ci fa capire che un futuro per la nostra società possa anche esserci.