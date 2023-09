Messi non è al 100% e Nico Gonzalez scalda i motori in vista della Bolivia. Intanto Scaloni studia una nuova posizione per l'attaccante viola

Si avvicina l'ultimo impegno con l'Argentina per Nico Gonzalez prima di fare ritorno in Italia. La sua nazionale giocherà questa sera contro la Bolivia, ma potrebbe dover fare a meno di Lionel Messi, non al 100% della condizione fisica. Al posto del campione dell'Inter Miami, sulla sinistra secondo quanto scrive Olé, potrebbe esserci proprio l'attaccante della Fiorentina, con Di Maria sulla destra e uno tra Lautaro e Julian Alvarez davanti.

Occhio però ai cambi di modulo, con Scaloni che ultimamente ha provato anche il 3-5-2. Con questo sistema di gioco, Gonzalez arretrerebbe a fare il quinto di centrocampo con Tagliafico terzo centrale.