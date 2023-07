Chirico: "Non capisco la rabbia dei tifosi bianconeri, la Conference non è una competizione da Juve. La Uefa ci ha fatto un favore..."

Opinionista e tifoso bianconero, Marcello Chirico su Calciomercato.com ha commentato così l'esclusione della Juve dall'Europa, a favore della Fiorentina:

"La notizia di questi giorni è l'esclusione per un anno della Juventus dalle coppe europee decisa dall'Uefa. Non riesco a capire l'agitazione, l'arrabbiatura o la sorpresa di alcuni tifosi bianconeri. Lo avevamo già anticipato, lo sapevamo che sarebbe andata così.



Volevate fare la Conference League? Non è una competizione da Juve, fa solo sprecare energie ed è meglio non farla. La Juve non è stata penalizzata, anzi si tratta di un "favore". Tra virgolette, perché Ceferin non farebbe mai un favore alla Juventus di proposito".