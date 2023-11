Biraghi si allena in gruppo verso la gara decisiva contro l'Ucraina. Ora tocca a Spalletti dopo l'esclusione

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, chiamato in extremis in Nazionale da Luciano Spalletti, è stato escluso dalle convocazioni per la gara dell'Italia contro la Macedonia del Nord, vinta 5-2 dagli Azzurri.

Questa mattina, il terzino sinistro viola si è allenato insieme al gruppo a Coverciano, come ritraggono le immagini disponibili sui canali social della Nazionale, assieme al compagno di squadra Bonaventura.

Il problema rimediato circa un mese fa è stato definitivamente messo alle spalle, Biraghi fisicamente sta bene. Adesso tocca a Spalletti scegliere, dopo l'esclusione di venerdì.