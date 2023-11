Biraghi va in tribuna contro la Macedonia del Nord, Bonaventura convocato: ecco le scelte di Spalletti

Stasera la Nazionale italiana torna in campo per le qualificazioni al prossimo europeo e lo farà contro la Macedonia del Nord, nella penultima gara del girone prima della partita contro l'Ucraina di lunedì. Spalletti ha diramato le convocazioni per il match, lasciando in tribuna il capitano della Fiorentina Biraghi, oltre a Vicario, Colpani, Di Lorenzo e Kean. Questi i convocati:

Portieri: Donnarumma, Provedel, Carnesecchi.

Difensori: Lazzari, Dimarco, Gatti, Mancini, Buongiorno, Darmian, Acerbi, Cambiaso.

Centrocampisti: Bonaventura, Jorginho, Cristante, Frattesi, Barella.

Attaccanti: Scamacca, Raspadori, Berardi, Chiesa, Politano, Zaniolo, El Shaarawy.

