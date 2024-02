Amatucci e Lucchesi battono Bianco: la Ternana supera la Reggiana e sale in classifica. Iachini cura il Bari

Pochi minuti fa sono concluse le prime sfide della 25esima giornata di Serie B e come al solito seguiamo da vicino quanto fatto dai giovani viola in prestito in cadetteria. Questo pomeriggio a Reggio Emilia si affrontavano la Reggiana di Alessandro Bianco e la Ternana, da settembre vera e propria “colonia della Fiorentina”. Al novantesimo a vincere sono gli ospiti: padroni di casa beffati dai rossoneri grazie ad un gol per tempo, il risultato finale è infatti 0-2.

Amatucci già nel vivo del gioco dopo due settimane

72’ minuti di livello per Amatucci, spesso al centro delle trame offensive ternane, sostituito poi da un altro viola, Dalle Mura. Ottima prestazione anche per Lucchesi, protagonista anche se ammonito, che ha lasciato il campo anche lui al 72’ per far spazio a Faticanti, autore del secondo gol.

Vince ancora il Bari di Beppe Iachini

Non si ferma invece il Bari di Beppe Iachini. I biancorossi trovano la seconda vittoria in due partite con l’ex tecnico viola in panchina: 1-0 casalingo contro la Feralpisalò. Decisivo un rigore di Sibilli al 78’ del secondo tempo.