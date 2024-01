E se in casa Fiorentina la soluzione Padovani sta scendendo verso il basso nell'indice di gradimento per la soluzione stadio durante i lavori al Franchi, il Comune di Firenze continua a portare avanti il progetto di adeguamento dello stadio da rugby, per il quale ha chiesto e ottenuto dal Consiglio comunale il via libera a una variazione di bilancio da 10 milioni di euro.

In verità, per poter rendere fruibile l’impianto e completare i lavori, servirebbero altri 3,253 milioni, quelli che in un primo momento sembrava dovesse metterli la Fiorentina, per adeguare e usare lo stadio. Poi lo scontro frontale, tra società viola e Palazzo Vecchio e una possibilità Padovani che come detto si è ridotta al lumicino.

Nel documento redatto dalla Direzione Servizi Tecnici di Palazzo Vecchio si leggono i punti del restyling, dove vengono sottolineati i tre requisiti che caratterizzeranno il Padovani. Innanzitutto la riqualificazione per uno stadio da rugby da 4mila posti. La soluzione 2 prevede una struttura prefabbricata modulare fino a 3mila posti utile anche a creare un impianto adatto a ospitare una pluralità di sport. Infine, la soluzione 3 consiste nel realizzare una tribuna con struttura provvisoria fino a circa 8mila posti, priva di copertura ma dotata di servizi che possano ospitare partite di calcio di serie A con almeno 15mila spettatori.

Nella sezione in cui vengono stimati i costi si ipotizzano sedute da 1.650 euro a posto a 320 euro per i seggiolini che saranno nelle tribune leggere e amovibili. L'importo totale è di poco inferiore ai 14 milioni con un compenso professionale ai redattori del progetto di 593mila euro. Lo scrive La Nazione.