Doppia coppia… D'assi si potrebbe dire, ma la doppia coppia d'assi in mano nel poker è proprio il poker. Al Franchi invece gli assi saranno con casacche diverse, in mani diverse, quella di Gasperini e quella di Palladino. Da una parte Loookman e Retegui, dall'altra Kean e Gudmundsson.

L'asterisco del dubbio va sul nome di Retegui, recuperato in extremis dall'Atalanta e non ancora certo della maglia da titolare. Ma se il duo atalantino sarà in campo al completo, si sfideranno due delle coppie più proficue del campionato. Retegui-Lookman sono a quota 35 gol segnati, Kean-Gudmundsson seguono a quota 21. Tra loro la coppia Lautaro-Thuram (24 gol). Ecco il podio della Serie A.

E se Palladino ha trovato la miscela giusta da mettere nel motore della sua coppia d'attacco, con un Gudmundsson ritrovato nelle ultime settimane, Gasperini è alla ricerca di nuove risorse anche dagli altri giocatori in attacco: da De Ketelaere a Samardzic, senza contare il nuovo Maldini. E al Franchi… Si vedrà. Tutto dipende da Retegui. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.