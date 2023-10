Scaloni chiama in blocco gli argentini della Fiorentina in nazionale: torna Quarta tra i convocati. Nico Gonzalez e Beltran...

Da poco diramata la lista dei convocati della nazionale argentina per i prossimi impegni contro Paraguay (13 ottobre) e Perù (18 ottobre), match validi per le qualificazioni al prossimo mondiale.

Scaloni chiama Lucas Martinez Quarta, Nico Gonzalez e Lucas Beltran per la Fiorentina, con Italiano che dunque dovrà fare a meno di tre pedine importanti a Firenze durante la pausa nazionali. Una bella notizia comunque in particolar modo per Quarta, che torna tra i convocati dopo diverse assenze, sfruttando anche l'infortunio di Lisandro Martinez.

