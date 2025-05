L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli è intervenuto così a Lady Radio: “Se la società è convinta del proprio lavoro, deve essere convincente nelle dichiarazioni e nei fatti. Al netto di un buon mercato quest'anno qualcosa si è sbagliato, è vero che poi non tutto va come si vuole ma un po' di programmazione deve essere fatta. Questo dovrebbe fare la Fiorentina nei confronti dei suoi clienti, che è un termine brutto ma veritiero perché in fondo i tifosi pagano per seguire la loro squadra. Sono loro che permettono alla società di andare avanti, per cui se non c'è condivisione e trasparenza si va da poche parti".

“Non sapremo mai il motivo delle dimissioni di Palladino"

Poi ha aggiunto: “Su Dodo ci hanno detto che sono tranquilli, ma se arriva un'offerta importante lui va via e ti ritrovi senza terzino destro. Su Kayode non ci hanno mai detto il motivo di una cessione così semplice e immediata, quando l'anno scorso sembrava il futuro della Fiorentina. Hai rinnovato Palladino quando ancora non era stato raggiunto alcun obiettivo, per lo più dopo parole forti di Pradè contro di lui. Io vedo una situazione di grande difficoltà, e la cosa non bella è che non sapremo neanche il motivo per cui Palladino si è dimesso, quando invece la gente meriterebbe di sapere”.