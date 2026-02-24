Ferrara: "Hanno rischiato le coronarie del tifoso reduce da una lunga serie di incubi da finale. E ora via al gioco delle frasi fatte"

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha scritto sul proprio giornale il suo commento sulla vittoria della Fiorentina contro il Pisa.

Coronarie a rischio

“Primo tempo in controllo - sono le sue parole - secondo poco convinto, tanto da ridare un po' di coraggio al Pisa. Non che De Gea abbia rischiato chissà cosa, semmai hanno rischiato le coronarie del tifoso reduce da una lunga serie di incubi da finale di partita”.

E ora un grande classico…

E poi: "Applausi per Ranieri (recupero difensivo da 10) e per Parisi, che si dimostra affidabile sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Il gioco delle frasi fatte prevede un classico "vietato rilassarsi, la lotta salvezza sará lunga". Frase fatta, appunto, ma le cose stanno proprio cosi".