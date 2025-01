C'è un club che può risolvere i problemi di minutaggio di Kayode e la Fiorentina è pronta a lasciarlo andare ma senza cederlo

Si potrebbero separare in questa finestra di gennaio le strade di Michael Kayode e della Fiorentina anche se non in via definitiva. Secondo il Corriere dello Sport, il club che può accogliere il classe 2004 è il Brentford, undicesimo in Premier League. La società viola vorrebbe però mantenere il controllo sul suo giovane calciatore e per questo sul piatto c'è solo il prestito, che potrebbe ridare linfa al percorso di Kayode.