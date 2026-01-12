Baldanzi sempre più un giocatore viola: ecco le cifre e la formula dell'operazione

Baldanzi è sempre più vicino alla Fiorentina. La dirigenza della squadra viola, nonostante l'arrivo di Solomon, vuole ulteriormente rinforzare la trequarti, che così diventerebbe colma di qualità e fantasia.

Lo stato della trattativa

Dovrebbe essere il classe 2003 della Roma il prossimo acquisto dei viola. Nella giornata di oggi ci sarà un nuovo confronto con la squadra capitolina per entrare nel vivo della trattativa. Gli accordi definitivi ancora non sono stati trovati, la sensazione però è che, grazie anche alla forte volontà del calciatore, si possa trovare una quadra in tempi brevissimi.

La formula

Seguendo lo stesso copione di Solomon e Brescianini, la Fiorentina accoglierebbe Baldanzi in prestito oneroso con diritto di riscatto a 12-13 milioni, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Per ora non sono previste contropartite tecniche (quindi la trattaiva per Fortini rimane separata), ma non è escluso che ne vengano inserite per attenuare i costi.