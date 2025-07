Nzola: "Cerco un progetto serio per divertirmi. Vorrei restare in Serie A"

M'Bala Nzola, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a Foot Mercato parlando del suo possibile futuro:

“La mia stagione al Lens è iniziata bene, anche se ovviamente non è finita come avrei voluto. Ma penso che questa esperienza in un grande e popolare club francese mi abbia insegnato molto, soprattutto in termini di disciplina, umiltà e gestione dell’ego. Ho cercato di prestare ancora più attenzione ai dettagli, alla puntualità e alla disciplina dentro e fuori dal campo. Come dico spesso, non c’è limite di età per imparare, quindi penso di aver imparato molto in tutti questi ambiti e ho messo in atto le misure necessarie per essere impeccabile su questi punti in futuro”.

Sulla sospensione al Lens

“Dopo la sospensione sono circolate molte voci, non sempre fondate. Non so bene perché non giocassi più: mi parlavano di problemi comportamentali, ma senza spiegazioni chiare. Forse qualche responsabilità è mia, ma anche fattori esterni non hanno aiutato. Non incolpo nessuno, mi assumo la mia parte. Ora conta solo il presente e dare il massimo. Non cerco rivincite. Voglio solo mostrare chi sono davvero. L’immagine che si è creata di me non mi rappresenta. Quando mi conosci, capisci che non sono così. Mi sto allenando da settimane con un preparatore, sono pronto".

Sul suo futuro

"Voglio un progetto serio, divertirmi, giocare, fare bene e ripagare la fiducia. Sto valutando diverse opzioni, anche in Italia. La priorità è restare in Europa, nei top campionati. So cosa posso dare e voglio dimostrarlo. Un ritorno in Ligue 1 è possibile, ma guardo anche a Inghilterra, Germania, Spagna e Italia. Ci sono stati contatti anche da MLS e paesi arabi, ma l’Europa resta la prima scelta. Un club arabo mi ha fatto un’offerta concreta. Sono in trattativa anche con squadre italiane, una in fase avanzata. Ci sono stati contatti dalla Spagna. Mi sto preparando per farmi trovare pronto quando arriverà l’occasione giusta”.