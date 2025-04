Il calciatore dell'Empoli Jacopo Fazzini ha parlato dopo la sconfitta con la Fiorentina: “Per uscire da questo periodo bisogna continuare a lavorare e dare ancora di più, perché quello che stiamo dando non sta sbagliando. Sul piano personale sono felice per il secondo gol consecutivo, oggi purtroppo non è servito ma dobbiamo continuare a metterci la massima determinazione”.

Poi ha aggiunto: “Nel primo tempo la Fiorentina ha avuto più voglia di vincere di noi e questo non può succedere, perché ci dobbiamo salvare e le partite ora contano tantissimo. Nel secondo tempo abbiamo dato una scossa, ma non è bastato. Non so spiegare perché non riusciamo a reagire subito quando subiamo gol, manchiamo in alcuni dettagli che poi decidono le partite”.

Sulla cosa salvezza: “Non saprei dire con esattezza quanti punti servano per salvarsi, so solo che noi dobbiamo pensare a noi stessi senza guardare gli altri perché senza vittorie è dura”.