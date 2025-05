Massa: "Gli italiani hanno la memoria corta, ma il Var ha eliminato il 94% degli errori. Ma non potrà mai essere perfetto"

Davide Massa, fischietto italiano, ha vinto oggi il premio di miglior arbitro al “Bulgarelli Number 8”. Dalla Sala Borsa del Comune di Bologna, il professionista ha commentato l’efficacia della tecnologia, del VAR, da diversi anni ormai in utilizzo in Italia:

“Il Var ha eliminato il 94% degli errori”

“E’ uno strumento fondamentale, solo che noi italiani abbiamo la memoria corta. Negli ultimi anni, il Var ha eliminato il 94% degli errori, ma ci sono ancora delle decisioni che restano opinabili e non oggettive".

“Non sarà mai perfetto”

"Il calcio è uno sport di contatto. In questo senso, il Var è uno strumento che forse non potrà mai essere perfetto, ma anche noi arbitri lavoriamo continuamente per correggerci e fare sempre meglio”. Un episodio che ieri ha fatto discutere è stato quello del contatto Lucumì-Fagioli, in cui il giudice di campo Zufferli ha scelto di non andare nemmeno a rivederlo al monitor.