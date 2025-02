"Mi pare che il fronte comune della Fiorentina si veda sempre meno, non c'è assonanza nelle parole del protagonisti della Fiorentina"

Il giornalista Massimo Sandrelli ha parlato a Radio Bruno intervenendo sulla situazione di Raffaele Palladino e sulle parole di Daniele Pradè. Queste le sue parole: "Mi pare che Palladino non abbia bene in mente quale è la sua Fiorentina. C'è un'occasione che è la Champions, farei di tutto per arrivarci, anche per l'aspetto economico.

Pradè ha parlato di suicidio qualche partita fa. Ma chi si suicida? Mi pare sia una critica indiretta all'allenatore, come quando si è riferito al campionato anonimo dopo il Como. Mi sembra che la sintonia tra i due non sia granché. Mi colpisce che dietro a certe dichiarazioni c'è un ufficio stampa e c'è dissonanza tra le voci. Mi pare che il fronte comune della Fiorentina venga sempre meno.

Gudmundsson? E' stato al di sotto delle aspettative, così come Colpani. Ed erano le stelle del mercato viola. Nessuno dei due ha fatto la differenza. La posizione in classifica non è trascurabile, è lecito aspettarsi di tutto, ma anche dubitare che il passo tenuto fino a ora non sia quello che la squadra può tenere. Mi pare che ci sia difficoltà nel far uscire le qualità dei singoli".