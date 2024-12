Pongracic si allena con i compagni. A disposizione in Portogallo? Ecco quando tornerà a Firenze Palladino

La Fiorentina è tornata in campo questa mattina in vista della partita contro il Vitoria Guimaraes in Portogallo di Conference League. Presente in gruppo Marin Pongracic, difensore viola rimasto ai box nelle ultime partite a causa di un problema alla coscia. Il croato potrebbe così tornare a disposizione per la trasferta iberica e rappresentare un'alternativa importante in difesa visti i tanti impegni ravvicinati.

Intanto la Fiorentina attende di ritrovare anche Raffaele Palladino, ancora a Napoli dopo la scomparsa della madre. Come riporta Radio Bruno, il tecnico viola dovrebbe tornare a Firenze domani, quando dirigerà l'ultimo allenamento della squadra prima della partenza. Oggi la squadra si è allenata con il vice Citterio.