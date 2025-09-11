Fiorentina prima e Manchester City poi, una bella settimana impegnativa si prospetta per il Napoli.

“Fiorentina può dare fastidio a tutti”

Di questo ne ha parlato l'ex difensore del Milan e della Nazionale, Alessandro Costacurta, in un'intervista rilasciata al QS: “La Fiorentina è attrezzata per dare fastidio a tutti, in Europa e in Italia. II City, al momento è giù: meglio affrontarlo subito, appena si scalderà sarà tra le favorite. II Napoli, da noi, è la squadra che si è migliorata di più: ha uno degli allenatori più forti d'Europa, è strutturata”.

“Solo il Napoli può andare avanti in Champions”

Poi ha detto: “In Champions il Psg è la squadra più attrezzata: può fare il bis. Solo il Napoli, tra le italiane, può arrivare ai quarti o in semifinale. Le altre faccio fatica a vederle”.