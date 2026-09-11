Toni: "Festa del centenario rovinata dalla partita col Frosinone. La squadra è impaurita, il popolo viola non può soffrire così tanto"

L'ex giocatore della Fiorentina Luca Toni ha commentato il difficile avvio della viola e l'esonero di Fabio Grosso ai microfoni di Sport Mediaset.

L'addio di Grosso

“Dispiace per Grosso - ha detto l'ex bomber - Non so quello cosa è successo ma spiace per l'allenatore e per il popolo viola, che già l'anno scorso ha vissuto una stagione difficile. Speriamo che la squadra possa rialzarsi, anche perché la società ha fatto un gran mercato”.

Centenario e Vanoli

Toni ha poi commentato la festa dei 100 anni viola e l'arrivo di Vanoli: “La festa del centenario è stata rovinata dalla brutta sconfitta con il Frosinone, che ha meritato la vittoria. Ho visto una squadra impaurita, però sono le prime partite e tutto può ancora cambiare. Vanoli? Spero sia la soluzione giusta perché il popolo viola non può soffrire così tanto. La squadra ha qualità e può puntare molto di più che alla sola salvezza, ma ora deve pensare a venir fuori dalle zone brutte. La rosa è molto giovane, se arrivano un po' di vittorie in fila può tornare l'entusiasmo e il campionato può ancora essere raddrizzato”.