Carnevali: "Non abbiamo ricevuto offerte per Berardi. È la nostra bandiera, vogliamo costruire la nuova squadra intorno a lui"

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a Sky Sport di Domenico Berardi. Sentite cosa ha dichiarato:

“Al momento non abbiamo offerte per Domenico Berardi e mi auguro che la situazione non cambi”.

Poi ha aggiunto: "E' il nostro capitano, la nostra bandiera, il nostro giocatore più forte. Intorno a lui costruiremo la nuova squadra. Dopo varie cessioni, ora stiamo lavorando al mercato in entrata".