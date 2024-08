Alle Olimpiadi la Francia elimina l'Argentina. Finisce l'avventura a Parigi di Beltran, che inventa per i compagni di squadra ma non basta

Si conclude l'avventura dell'Argentina alle Olimpiadi. L'Albiceleste Under 20 allenata da Mascherano perde per 1-0 contro la Francia.

Francia in gol nella prima frazione di gioco

La Francia va all'intervallo sull'1-0: a segno al 5' Mateta su assist di Olise, con l'Argentina che che cestina il pareggio con Giuliano Simeone, fratello minore dell'ex attaccante della Fiorentina Giovanni.

Beltran va in campo nella ripresa e si mette in mostra, ma non basta

L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran viene ammonito dalla panchina al 55' a causa delle proteste eccessive per un fallo fischiato ad Alvarez.

Il giocatore viola va in campo al 64', e al 66' serve una gran palla ad Alvarez al 66’ in area di rigore, ma il centravanti del Manchester City spara alto.

La Francia raddoppia all'84’ con Olise, ma il gol viene annullato dal VAR dopo una lunga revisione per un fallo di Akliouche su Ezequiel Fernandez. Vengono assegnati dieci minuti di recupero, l'Argentina ha un'occasione con Gondou ma non concretizza. Vince quindi 1-0 la Francia e prosegue nel torneo, Beltran e i suoi compagni tornano invece a casa. Dopo il fischio finale si è scatenato anche un parapiglia tra i giocatori in campo.