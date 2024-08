Leo Fabbri con il brivido, ma il super tifoso viola vola in finale alle Olimpiadi al lancio del peso con la misura migliore di giornata

Con l'ultimo lancio a disposizione Leonardo Fabbri si è preso la finale del lancio del peso alle Olimpiadi di Parigi. Una qualificazione con il brivido per il tifoso della Fiorentina di Bagno a Ripoli, che dopo aver lanciato un modesto 20.440 e aver lanciato nullo il secondo, si è preso con il terzo lancio un grande 21.76, ampiamente oltre la misura per la qualificazione automatica (21.35) alla finale di domani. La misura di Fabbri è la migliore di giornata, davanti al 21.61 del ceco Stanek. 21.49 per lo statunitense e campione olimpico in carica Crouser.

Il lanciatore fiorentino c'è e conquista la sua prima finale olimpica dopo averla mancata a Tokyo per una manciata di centimetri. Domani ore 19.30 tutti incollati alla televisione! Forza Leo! In finale anche l'altro italiano in gara Zane Weir.