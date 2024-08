FOTO e VIDEO - I tifosi viola festeggiano il compleanno della Fiorentina al Piazzale, con fumogeni e cori

Serata di festeggiamenti per i tifosi viola. Non per il deludente pareggio maturato al Franchi contro il Venezia, ma per la ricorrenza del compleanno della nascita della Fiorentina. Il 26 agosto, infatti, è la data che da sempre il tifo viola ha preso come riferimento per festeggiare il compleanno della squadra viola, che quest'anno compie 98 anni.

Cori e fumogeni a mezzanotte al Piazzale Michelangelo, dove tanti tifosi viola si sono ritrovati per festeggiare l'evento. Di seguito la foto dei festeggiamenti: