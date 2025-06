Ma Pioli vorrebbe allenare Gudmundsson. La stuzzicante idea 'mezzala di qualità'

Manca poco allo scadere del termine per il riscatto dei prestiti e la situazione con Albert Gudmundsson sembra ormai essere definita (in senso negativo).

Pioli vuole allenarlo

La Fiorentina però farà ancora un tentativo per convincere il Genoa ad accettare una rimodulazione del prestito. L'obiettivo dei dirigenti viola, si legge su La Nazione, è quello di provare a tenerlo, con Stefano Pioli che ha manifestato l'intenzione di volerlo allenare.

Mezzala di qualità

Non solo, sul quotidiano cittadino si legge anche dell'intenzione del tecnico di non utilizzarlo solo come trequartista/seconda punta. Lo stuzzicherebbe infatti anche l'idea di provarlo da mezzala di qualità.