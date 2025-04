L'ex ds dello Shaktar Donetsk Carlo Nicolini ha parlato di Dodô. Queste le sue parole sul giocatore brasiliano che era di proprietà del club ucraino: “Onestamente in giro non vedo tanti terzini destro migliori di lui. Contro Juve, Atalanta e Milan ha fatto vedere cose buonissime. Con un rendimento costante così è giusto considerarlo tra i migliori. La mancata convocazione con il Brasile? Lì ci sono altre cose sotto che vanno ben oltre il valore tecnico dei giocatori".

"I tanti brasiliani nel club ucraino? Abbiamo puntato tanti talenti sudamericani perché europeizzandoli avrebbero preso valore e sarebbero diventati giocatori importanti. Per molti è stato così. Dodˆo sa giocare sia a 4 che a 5, può fare tranquillamente la fascia da solo, ma dipende da come gioca l'avversario. Se Dodo lo tieni fisso basso lo annulli. Un nome che consiglio? Kevin, attaccante 2003 dello Shakthar. I 18 milioni per Dodô? Fu un gran colpo della Fiorentina, anche perché il prezzo calò per la guerra. Ne valeva più del doppio".