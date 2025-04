Maurizio Compagnoni, giornalista e commentatore di Sky Sport, ha parlato a Radio Bruno del match dei viola contro il Milan, gara commentata da lui stesso: “Milan-Fiorentina è stata bellissima. Certo, gli errori non sono mancati, ma questi hanno contribuito al divertimento che ha offerto la gara. Abbiamo visto tante individualità, come i due portieri, Dodo e Theo. La sfida più bella? Theo in fase difensiva è stato asfaltato da Dodo, ma in attacco ha fatto 2-3 cosa pazzesche. Dodo è un mistero che non sia stato convocato dal Brasile. Anche contro l'Inter fu devastante. Nel suo ruolo è uno degli interpreti migliori al mondo. Quando gioca è spettacolare”.

E sulla difesa viola: “Per 94 minuti su 95 la difesa della Fiorentina mi è piaciuta. Sul gol di Jovic è accaduto qualcosa di incomprensibile. Lì c'è stato un errore lampante, ma per il resto della partita mi sono piaciuti tanto. Quello è stato un episodio abbastanza singolare”

E su Fagioli: “Sabato ha fatto un paio di lanci alla Pirlo. Non mi azzardo a fare paragoni, ma lo ha ricordato tanto. E' un giocatore che sta esplodendo e lo ha pagato 18 milioni e mezzo, la Fiorentina ha fatto un errore. Beltran? Secondo me nell'occasione che ha avuto ha fatto tutto bene. Kean forse poteva fare meglio sul colpo di testa, ma aveva un difensore davanti. Obiettivi? Non aver vinto a Milano forse ha chiuso le possibilità per la Champions, ma l'Europa League è alla portata. Poi ora la Fiorentina sta benissimo".