Amrabat no, Castrovilli e Bonaventura...forse. Come cambia il centrocampo della Fiorentina

Sofyan Amrabat non resterà alla Fiorentina. La sua esperienza al Manchester United dovrebbe essere arrivata al termine. Utilizziamo il condizionale perché il giocatore vorrebbe ancora convincere il club inglese a rinnovargli la fiducia, esercitando il diritto di riscatto sul suo cartellino. Comunque sia le sue intenzioni sono quelle di rimanere a giocare in Premier League o essere ceduto altrove.

Trattative aperte invece per Gaetano Castrovilli e Giacomo Bonaventura. Entrambi sono in scadenza di contratto ma è anche vero che c'è un canale che prevede il dialogo con i rispettivi agenti, come per altro già anticipato da Fiorentinanews.com. Gli incontri importanti ci saranno a stretto giro di posta. E' chiaro che una parola importante su di loro dovrà metterla anche il nuovo allenatore Raffaele Palladino.