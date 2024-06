Il ds Pradé ha parlato anche di singoli in conferenza stampa. Queste le sue parole su alcuni giocatori della Fiorentina.

‘Terrei Amrabat ma non credo voglia restare. Parleremo con l’agente di Castrovilli'

“Amrabat? Non abbiamo avuto alcuna risposta dal Manchester. Io lo terrei a Firenze, ma non è quello che credo abbia lui in testa. Credo voglia rimanere in Premier. Biraghi e Bonaventura? Sono situazioni diverse. Jack non ha contratto, dobbiamo vedere con Palladino il da farsi. Castrovilli? Ci incontreremo con il suo agente. Vedremo insieme il da farsi. Siamo contentissimi del suo recupero".

‘Convinti di Beltran, sarà difficile prendere un centravanti forte perchè…’

“L'unica persona che poteva sostituire Barone è Alessandro Ferrari, il suo lavoro è stato diviso tra me e lui e sono convinto che continueremo il suo lavoro al meglio, anche per lui.

E sul centravanti: “Sarà difficile. Prima un giocatore molto forte aspetta il mercato dei top club, noi non abbiamo ancora quello status. Ma se ci sarà una situazione da aggredire, abbiamo l'ok di Commisso per farlo. Non possiamo chiedergli sempre soldi, oltre a giocatori veri dobbiamo avere anche idee vere. Beltran? Per noi è un giocatore forte. Siamo convinti che il prossimo anno farà benissimo. Lo vedo meglio negli ultimi 25 metri, ma siamo contenti di quello che ha dato fino ad ora”.