Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato in conferenza stampa tornando sul silenzio della dirigenza dopo Atene per poi toccare altri temi.

‘Dobbiamo ancora decidere chi rimarrà e chi no, ci dispiace per Atene’

“Non abbiamo stanziato una cifra per il mercato. Il monte ingaggi è già molto importante. Dobbiamo rivedere con il mister chi rimane e chi no. In questi giorni parleremo molto di quello che piace e non piace, poi potremo dare risposta. Ci dispiace per quello che è successo ad Atene. Non far parlare nessuno è stato un errore. Abbiamo sbagliato. Vogliamo far capire ai tifosi la trasparenza del nostro presidente”.

‘Non vogliamo festeggiare il centenario con le gru in campo’

"Come possiamo ricomporre l’ambiente? Con il lavoro. Il tema stadio è delicato. Non è un discorso politico ma di struttura. Se ci fosse un altro sindaco con un altro partito avremo detto le stesse cose. I lavori devono finire con uno stadio completo. Non vogliamo festeggiare i 100 anni con le gru in casa. Speriamo ci sia una presa di coscienza su quello che possono voler dire un cantiere del genere. Se ci sono operazioni che ci interessano le andremo a fare o ci proveremo".