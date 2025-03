Piccinetti: "Contro il Panathinaikos deve giocare Terracciano, Palladino deve preservare gli equilibri dello spogliatoio"

L'ex giocatore e allenatore della primavera della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato a Lady Radio riguardo la partita contro il Panathinaikos:

“Deve giocare Terracciano, non è l'ultimo degli arrivati ed è stato protagonista nelle due cavalcate viola verso la finale. La divisione dei ruoli è chiara da inizio stagione, Terracciano è il portiere di coppa e l'allenatore deve rispettare ciò che ha detto per non alterare gli equilibri nello spogliatoio, ne va anche della sua credibilità all'interno del gruppo squadra”.

"Il modulo? dovrebbe essere quello contro il Lecce perchè è funzionale alla squadra e cambiare di nuovo potrebbe essere controproducente. Quella di domani è una partita molto importante, spero che l'atteggiamento sia quello giusto, con un approccio diverso rispetto alle ultime giornate.