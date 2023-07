Il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Toscana facendo una panoramica del mercato della Fiorentina, in entrata ed uscita.

Ecco le parole del giornalista: “Sutalo? Servono 20 milioni per far vacillare la Dinamo Zagabria; su di lui ci sono Ajax Lipsia ed altre squadre tedesche ed inglesi. I croati non hanno necessità di vendere il calciatore. Se la Fiorentina lo vuole, deve rilanciare”.

“Per Dominguez il Bologna ha rifiutato un’altra offerta del Fenerbahce, al momento non c’è offerta della Fiorentina ma non accontentarsi di 10 milioni dai turchi da un’idea della valutazione per il giocatore. Amrabat? Prosegue la trattativa col Manchester United, le parti non sono vicine al momento. Non si è arrivati alla quadra, vedremo poi cosa farà la fiorentina. Beltran è un nome legato alla partenza di Cabral. Demme ha offerte dall’estero e la sua destinazione più probabile è fuori dall’Italia al momento".

Infine ha concluso: “Gli esterni? Brekalo, Gonzalez, Ikone, c’è poi Sottil che non sta benissimo. Non mi sento di escludere che possa anche uscire in prestito, per ritrovarsi”.