Dzeko: "Fiorentina snobbata? Forse meglio che nessuno creda a noi. La Conference è un obiettivo, qui c'è la voglia di vincere"

Il nuovo attaccante della Fiorentina, Edin Dzeko, guarda con interesse alla Conference League: “Dalle finali perse si deve imparare e ci tengo molto a fare bene in Europa. E' un obiettivo la Conference e cercheremo di andare avanti il più possibile: anche la Fiorentina ci conta. Kean ha fatto vedere l'anno scorso che giocatore sia io sono venuto qua per aiutare i ragazzi a fare ancora meglio. Non ho mai guardato solo a me stesso, ma voglio rendere tutto l'organico più forte”.

Per la corsa Champions la Fiorentina viene snobbata, come ha sottolineato Pioli: “Forse meglio che nessuno ci creda - risponde ridendo Dzeko - Penso che la squadra l'anno scorso abbia fatto bene e la qualità c'è. Poi l'allenatore deciderà se ci servirà qualcosa di più o no per essere migliori. Bisogna pensare in grande e tutti devono essere disponibili a fare di tutto in campo”.

Infine: “Già quand'ero piccolo io la Fiorentina era una grande squadra, quando ci giocava Batistuta. Certo, non giocando la Champions negli ultimi anni, è rimasta un po' dietro. Ma ha giocato e purtroppo perso tre finali, si vede che c'è qualità e che si vuol provare a vincere. Per questo la società ha preso Pioli che ha allenato grandi campioni e ha vinto e speriamo che ci porti mentalità e esperienza”.