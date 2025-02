Le chances ce le ha il solo Fagioli. Gli ultimi arrivati vedono solo la panchina (per ora) nel migliore dei casi

Nelle fasi finali dello scorso mercato, la Fiorentina è riuscita a chiudere quattro acquisti: Pablo Marì, Zaniolo, Fagioli e Ndour (i quattro sono andati ad aggiungersi a Folorunsho).

Tra questi solo il terzo ha delle chances di partire dall'inizio contro l'Inter stasera, mentre per gli altri, nella fattispecie Zaniolo e Ndour solo panchina, almeno all'inizio. Per il difensore ex Monza purtroppo non c'è stata convocazione a causa di alcuni problemi fisici che lo hanno reso indisponibile.

Fagioli, in questa sua esperienza in viola, è chiamato a dare geometrie, gioco, ma anche quantità. E' quel centrocampista completo che Palladino stava ricercando.