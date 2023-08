Il Napoli riparte da un super Osimhen per battere il Frosinone, Saponara batte Baldanzi. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 18.30 sono andate in scena due partite a inaugurare la Serie A 2023/2024, ovvero Frosinone-Napoli ed Empoli-Verona. Successi esterni in entrambe le gare, con il solito Osimhen che ha trascinato il Napoli allo ‘Stirpe’ al successo per 3-1. Prima però il vantaggio firmato da Harraoui su rigore dopo 7 minuti; pareggio di Politano al 24' e sorpasso con Osimhen al 42'. Nella ripresa ancora il nigeriano a chiudere la gara dopo un palo colpito dall'ex viola Baez.

Al ‘Castellani’ vittoria invece del Verona firmata da Bonazzoli, con un gol su azione d'angolo al 75': successo quindi anche per Saponara alla sua prima con i gialloblù.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 3, Verona 3, Atalanta 0, Bologna 0, Cagliari 0, Fiorentina 0, Genoa 0, Inter 0, Juventus 0, Lazio 0, Lecce 0, Milan 0, Monza 0, Roma 0, Salernitana 0, Sassuolo 0, Torino 0, Udinese 0, Empoli 0, Frosinone 0.