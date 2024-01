Due colpi tedeschi, perché non entrambi? Tutti gli indizi portano a Beste e Klostermann è un'occasione irripetibile

La Fiorentina entra nel mercato di gennaio con due idee di casa Bundesliga. E allora, perché non concludere entrambi i colpi dal campionato tedesco?

Tutte le strade portano a Beste

Come riporta La Gazzetta dello Sport, tra i tanti obiettivi viola, Jan-Niklas Beste è il profilo più adatto al caso della Fiorentina. Il 24 è il trascinatore del miracolo Heidenheim in Bundesliga e corrisponde alle caratteristiche richieste da Italiano sulla sinistra, velocità e tecnica. Il prezzo del cartellino è sempre 15 milioni di euro, con il club viola pronto allo sforzo.

Che occasione dal Lipsia

Per quanto riguarda la difesa, invece, c'è Lukas Klostermann. Come emerso ieri in serata, il tedesco ha il contratto in scadenza a giugno e non ha alcuna intenzione di prolungarlo. Un enorme punto a favore della Fiorentina, che adesso può anticipare tutti e pagare una somma minima (il relazione al valore del classe '96) per rispondere alle sue esigenze.