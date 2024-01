Beste o Klostermann? Ecco perchè il difensore del Lipsia può essere il favorito

A poche ore dall’inizio ufficiale del calciomercato, negli ultimi giorni in casa Fiorentina l’imperativo è quello di trovare soluzioni che possano realmente accrescere il valore competitivo di questo rosa. Ed uno dei ruoli in cui la dirigenza gigliata dovrà molto probabilmente intervenire è sicuramente quello degli esterni difensivi. Con Pierozzi, che non ha mai convinto a pieno Italiano, in uscita e la prolungata assenza di Dodô, obbligano i viola ad intervenire sul mercato per restare attaccati al treno Champions.

I due profili caldi dalla Bundesliga

I nomi in cima alla lista del duo Barone-Prade provengono, per ora, entrambi dalla Bundesliga tedesca: stiamo parlando di Jan Niklas Beste dell’Heidenheim e Lukas Klostermann. Se per il primo le complicazioni sarebbero tante, contratto ancora lungo e mancanza di volontà di cederlo da pare del club, per quanto riguarda il secondo nelle ultime ore la situazione potrebbe essersi clamorosamente sbloccata.

Un contratto in scadenza e nessuno sviluppo

Secondo quanto riportato quest’oggi dal quotidiano tedesco Kicker, l’esterno classe '96 che ha un contratto in scadenza il prossimo giugno col Red Bull Lispia, per il momento sarebbe propenso a partire a parametro zero in estate. Come sottolineato, il suo club gli aveva chiesto una risposta in merito al rinnovo del contratto entro fino 2023, ma Klostermann continua a prendere tempo e non sembra troppo intenzionato a firmare: dal giocatore per il momento nessuna risposta, per la gioia dei tanti club interessati al suo cartellino a parametro zero.