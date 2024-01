"Sottil e Nzola potrebbero lasciare la Fiorentina. Perchè non proporre uno scambio tra l'angolano e Dia della Salernitana?"

Questo pomeriggio l’ex difensore di Salernitana ed Empoli Vittorio Tosto, attualmente agente di mercato, ha detto la sua su quali potrebbero essere le squadre più attive nella prossima sessione di calciomercato. Queste le sue parole a Tuttomercatoweb.com:

“Mi aspetto poco da tutti mancava solo decreto crescita come scusa ulteriore... Soldi ce ne sono pochi, prevedo molti scambi e forse si guarderà prima alle operazioni in uscita e poi a quelle in entrata. Chi si muoverà con più forza? Il Napoli sarà molto attivo, credo che investirà in modo pesante, del resto lo ha dichiarato il presidente”.

Movimento in attacco per la Fiorentina

Ha poi parlato anche della Fiorentina di Rocco Commisso: “Ho la sensazione che la Fiorentina possa fare qualcosa se trova l'occasione giusta in attacco o sugli esterni. I viola potrebbero far uscire qualche giocatore tipo Nzola o Sottil per poi prendere qualche pedina importante per migliorare la rosa. Qualche colpo in coda? La Salernitana con l'arrivo di Sabatini cambierà tanto. Mi aspetto che Dia possa partire, magari è un nome che potrebbe tornare in ottica Fiorentina con uno scambio Dia-Nzola con soldi alla Salernitana. Una mini rivoluzione da parte dei campani credo ci sarà, come fece Sabatini due anni fa".