Dodô segue Beltran a Parigi: fine settimana con la famiglia per iniziare il 2024 nel miglior modo possibile. FOTO

Come sappiamo dopo la vittoria di venerdì contro il Torino il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha deciso di concedere 3 giorni di riposo ai suoi ragazzi e quindi di ritornare a lavorare solo nella giornata di domani. Per questo motivo, tra i giocatori viola, in tanti hanno deciso di passare l’ultimo dell’anno all’estero con le proprie famiglie.

Vacanze parigine per Beltran e fidanzata

Qualche giorno fa Beltran era volato a Parigi con la fidanzata, per passare una giornata a Disneyland Paris con la fidanzata. Ma a quanto pare non è stato l’unico ad avere questa idea.

Un altro viola nel mondo Disney

Come testimoniato dalle foto pubblicate dal giocatore sul proprio profilo Instagram, anche Dodô ha scelto la capitale francese per trascorrere le ultime ore del 2023. Il brasiliano ha infatti seguito quanto fatto dal compagno argentino ed ha regalato alla famiglia, moglie e la più grande dei due figli, in un fine settimana tra Disneyland e Champs Elysees.

Queste le foto pubblicate dal terzino destro: